Clemente di San Luca: "De Laurentiis? Ottimo imprenditore ma non rappresenta la città! Ma Gaucci sarebbe stato peggio"

Il giurista Guido Clemente di San Luca è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni.

«De Laurentiis non ha mai cambiato di una virgola la sua gestione, e questo è anche apprezzabile, perché per esempio sarebbe stato peggio per noi avere Gaucci, buon’anima, a capo del club. In ogni caso lui non rappresenta la città, non è un presidente con anima azzurra, è un ottimo imprenditore.

Su Osimhen ipotizzo uno scenario: se arrivasse un’offerta per Victor con 10 milioni di ingaggio e di 150 milioni al Napoli chi potrebbe rifiutarla? Secondo me De Laurentiis lo accetterebbe senza dubbi e per molti farebbe anche bene.

Il titolo? Non ne parlo, preferisco parlare di una squadra che gioca un calcio meraviglioso iniziato con Sarri e sanamente ripreso da Gattuso, sottovalutato, e portato alle estreme conseguenze, positive, con Spalletti»