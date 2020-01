Chiariello: "Nel disastro Ancelottiano si erano salvati solo Di Lorenzo e Meret, con Gattuso c'è un paradosso"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Nel disastro Ancelottiano solo due giocatori si erano salvati: Di Lorenzo e Meret. Il paradosso di Gattuso è che sono proprio questi due a pagare il cambio d'allenatore. Perché? Nel modo di giocare di Gattuso il terzino destro deve curare tutta la linea, l'uscita della catena e la fase difensiva, lavoro che sa fare benissimo Hysaj. Di Lorenzo per motivi di sacrificio di squadra è dovuto emigrare prima a sinistra e poi al centro della difesa. Meret sta un po' così, anche fisicamente, spero si tratti solo di un arco di partite. Spero non perda lo scenario Europeo, altrimenti perderebbe la voglia e vorrebbe solo andare via".