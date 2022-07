Castel di Sangro, il sindaco Caruso: “Prezzi biglietti decisi dal Napoli, sorpresi anche noi. Ogni sera un evento in piazza”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro.

"I preparativi vanno bene per il ritiro del Napoli. Prezzo biglietti? Decisione della società, anche noi ci siamo meravigliati ma ci rendiamo conto della situazione. Quest'anno non siamo riusciti a raggiungere i 7400 posti. Tra partite e allenamenti credo che chiunque abbia la possibilità di vedere i giocatori. Serate particolari? Tutte le sere abbiamo un evento che si celebra in piazza, abbiamo montato un palco. Ci saranno ospiti tra giornalisti, speriamo giocatori, sicuramente l'allenatore e artisti".