Caso arbitri servizio Iene, presentato esposto alla Procura di Napoli. Avviso Pisani: "Gravità incalcolabile"

L’associazione “Noi Consumatori.it” ha depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli, esposto-querela a firma del Presidente avv. Angelo Pisani, rappresentato dall’Avv. Sergio Pisani, per chiedere all’Autorità Giudiziaria di operare ogni opportuno approfondimento e chiarimento in ordine ai gravissimi fatti stigmatizzati, in ultimo, anche dal reportage delle “Iene” intitolato: “L’Arbitro che attacca il sistema degli arbitri” sulla “rete nazionale Mediaset”, che se confermato sarebbe di una gravità incalcolabile, così come delle eventuali violazione delle regole e principi del far play finanziario-sportivo ( non si può assistere a confronti iniqui tra squadre ), ma soprattutto economico, in particolare, per gli effetti ed oneri delle società quotate in borsa presenti nel mondo del calcio e delle conseguenze sull’indotto economico e sociale di ogni attività legata allo sport del calcio.

Occorre tutelare i tifosi che sono i principali consumatori e finanziatori del sistema calcio da qualsiasi ipotesi e pericolo anche di violazioni da minorata difesa, tenuto conto anche dei limiti e riserve della giustizia sportiva per i diritti degli spettatori/tifosi per cui occorre appellarsi alla giustizia ordinaria, dichiara l’Avv. Angelo Pisani , e starà quindi al procuratore di Napoli valutare e decidere come procedere, dopo aver aperto un fascicolo per visionare la documentazione probatoria e le richieste di cui all’esposto dei tifosi/consumatori".