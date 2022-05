Mimmo Carratelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Al Napoli è mancata la passione, la spinta emotiva. Diciamo la verità, è mancata la società anche perché De Laurentiis si accontenta anche della qualificazione in Champions. Non c’è stato un incentivo emotivo e monetario anche. La società è stata assente e non si è attrezzata per il rush finale".