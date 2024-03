Caprile, l'agente: "E' pronto per Napoli, vuole alzare l'asticella. Dimostra con i fatti il suo valore, sogna la Nazionale"

Graziano Battistini, l’agente di Elia Caprile, è intervenuto in diretta a TVPlay: le parole del procuratore del portiere dell’Empoli.

"Leggo anch’io le statistiche, bisogna vedere tante cose. Cosa vuol dire che uno dovrebbe subire meno gol, sono numeri fatti per farsi un’idea e l’idea che è Elia sta facendo un’esperienza importante rispondendo presente ogni volta che si alza l’asticella quest’anno alla chiamata della Serie A. Questo è un dato e segnale importante.

stato difficile gestire l’infortunio, la sfortuna è arrivata però ha imparato che bisogna essere forti in tutte le situazioni soprattutto in quelle negative. Ha dimostrato grande forza morale, determinazione ed equilibrio a gestire il periodo di stop.

Elia ha ben chiaro una cosa. Gli step devono essere sempre fatti fino a fine carriera, vuol dire che sei vivo se hai questo mentalità. E’ chiaro che è importante quello che sta facendo, il fatto che sta dimostrando di stare in porta senza pressioni come stava nella Primavera del Chievo. Sta crescendo molto, dimostra di avere grande personalità e carisma in campo facendolo non a chiacchiere ma con i fatti. Uno se viene allo stadio si accorge come interpreta il ruolo aldilà del singolo errore o meno ma ragionando nel complesso.

E’ focalizzato sull’Empoli è un ragazzo che sta dimostrando di essere pronto ad alzare ulteriormente l’asticella, la cosa più importante è che chiuda il cerchio come ha iniziato la stagione cercando di dare il suo contributo alla salvezza. In ogni caso vedendo che continua a fare bene in ogni categoria per me sarebbe pronto per il Napoli poi ognuno farà le sue valutazioni.

E’ un ragazzo ambizioso è chiaro che ha il sogno di poter un giorno essere chiamato in Nazionale ma oggi è anche consapevole che ci sono portieri da un curriculum diverso ovviamente per età ma non ce fretta e proverà a dimostrare di essere il numero uno per migliorarsi e arrivare il più lontano possibile”.