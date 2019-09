Wanda Nara: "Un paio di squadre su Icardi". Interviene Auriemma: "Posso sperare?" La risposta fa sognare: "Speranza ultima a morire..."

Ultimissime calcio mercato Napoli - Wanda Nara, moglie e procuratore di Wanda Nara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tiki Taka”, trasmissione in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Vado a lavorare che domani chiude il mercato. PSG? Ci sono un paio di squadre, c’è ancora una speranza… Se domani si risolve tutto la causa verrebbe meno. Il mio rapporto con la dirigenza è ottimo. Continente? Europa. Fuori dal nostro campionato? Non lo so…”

Icardi Wanda Nara Napoli

Interviene Auriemma, giornalista napoletano: "Posso continuare a sperare". La risposta lascia sperare: "La speranza è l'ultima a morire..." Una risposta, insomma, che lascia uno spiraglio aperto per tutti i tifosi del Napoli, con queste parole che in maniera del tutto inevitabile rende a dir poco acceso questo ultimo giorno di mercato. Ricordiamo che il gong è fissato per le ore 22.00 di questa sera. Si attendono sviluppi relativi a questa storia che è diventata una vera e propria telenovela di mercato.