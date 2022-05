Cagliari, il ds sfida la Salernitana: "Sono convinto che ci salveremo"

Ultime calcio - "Agostini non è una soluzione di ripiego, abbiamo da subito ritenuto opportuno virare su di lui, la situazione migliore che c'era. Sono convinto sia la scelta giusta, poi lo vedrà il campo naturalmente, ma io dico che ci salveremo". Così il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, nel presentare il neo allenatore rossoblù, "strappato" dalla Primavera per sostituire Walter Mazzarri, esonerato, o meglio "sospeso dall'incarico lunedì scorso:

"Mazzarri? Ora dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla partita di Salerno il resto non ci deve interessare, né a me né alla squadra. Dobbiamo pensare solo la vittoria", ha detto il ds del Cagliari glissando così alle domande dei cronisti sui motivi del licenziamento dell'allenatore toscano. "La decisione è stata presa lunedì sera - ha detto Capozucca - vista la classifica oggi siamo retrocessi, qualcosa andava esaminato, una decisione andava presa. Abbiamo una rosa che non doveva essere in questa posizione, ma sono convinto che ci salveremo". (ANSA).