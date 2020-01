BundesItalia, Dusi a CN24: "Gattuso sa già che percorso farà con Demme, ha lasciato Lipsia per Napoli anche per un valore affettivo"

Ultimissime calcio Napoli - Giorgio Dusi di BundesItalia.com è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Demme è un ottimo regista d'impostazione. Non tocca tanti palloni, ma pulisce l'azione. E' abituato a giocare in un centrocampo a due, farà un percorso simile a quello fatto di Bakayoko con Gattuso al Milan. Il fattore affettivo ha contato molto nella trattativa, il padre sognava questo giorno. Il fattore economico e contrattuale ha pesato molto, il calciatore è in scadenza nel 2021 e difficilmente sarebbe stato rinnovato. Al Napoli ha il vantaggio di firmare per 5 anni e per un buon ingaggio".