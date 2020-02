Budel: "Non mi aspettavo questo campionato del Brescia, Balotelli ha deluso. Sul Napoli e Gattuso..."

Notizie calcio Napoli - Alessandro Budel, ex calciatore del Brescia dal 2011 al 2016, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Brescia? Non mi aspettavo così tante difficoltà, la reputo una squadra all'altezza: era partita molto bene, Balotelli stava ingranando ma si è rotto qualcosa all'interno dello spogliatoio e soprattutto la scelta di Cellino di esonerare Cellino".

"Balotelli? Non è riuscito a dare quello che tutti si aspettavano, non è il giocatore adatto a una squadra che si deve salvare e che giochi per lui".

"Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra solida che sta facendo grandi risultati e ha intrapreso la strada giusta per conquistare l'Europa".

"Demme? Il Napoli necessitava di un calciatore di questo tipo, sta facendo molto bene e lo stesso Gattuso lo ha sponsorizzato".