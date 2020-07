Bruno Giordano: "Sarri esonerato se esce con il Lione, il Sarrismo si è visto solo a Napoli..."

Ultimissime calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb Radio.

Discorso scudetto chiuso o l'Inter può ancora sperare?

Sarri, fallimento se non passa il turno in Champions?

"Non ho nulla contro di lui, ma il sarrismo visto a Napoli l'ho visto solo lì. Anche l'Empoli giocava un buon calcio. Ma mi chiedo: non è che anche a Napoli si è adattato a quel tipo di giocatori, come sta facendo in modo intelligente alla Juventus? Credo che decisiva sarà la partita con il Lione. Se vieni eliminato, la stagione è finita. La svolta sarà quella. Se dovessero passare, alla fine con una semifinale o una finale devi ridare una chance a Sarri. Ma se vinci il campionato sul filo di lana e vai fuori in Coppa contro il Lione, il cambiamento deve esserci per forza. Il popolo juventino non sarebbe soddisfatto".