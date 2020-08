Bruno Giordano: "Petagna? Per il suo modo di fare è complicato che possa segnare tanti gol! Se restano Allan e Koulibaly il Napoli è ancora più forte"

Ultime notizie Napoli - Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

In attacco ci sarà pure Petagna: il Napoli avrà più sostanza, lì davanti.

«Quando Petagna ha il pallone tra i piedi è difficile che lo perda. Ha una buona visione di gioco ma, secondo me, agisce troppo lontano dall’area di rigore. Per il suo modo di fare è complicato che possa segnare tanti gol. Quest’anno, poi, non batterà nemmeno i rigori. In ogni modo, è un giocatore che può servire al Napoli»