Bruno Giordano: "Il Napoli farebbe bene a prolungare il contratto a Mertens, fa la differenza in attacco"

Notizie Calcio - Bruno Giordano, l’ex centravanti del Napoli del primo scudetto, è intervenuto ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino. Ecco le sue parole.

"Quagliarella e Mertens? Sono tra i migliori in assoluto, due che fanno gol e giocano per la squadra, anche quando non segnano sono sempre preziosi per le vittorie".

In cosa è più forte Mertens, dove lo è invece Quagliarella?

"Mertens è più agile, Quagliarella più potente: son due attaccanti che hanno nella tecnica la loro arma migliore e infatti realizzano sempre gol di ottima fattura. Tutti e due non fanno ma cose banali, in un modo e nell’altro regalano sempre spettacolo".

Chi è più importante?

"Tutti e due danno un apporto decisivo, Quagliarella per la Samp è più determinante perchè Di Francesco ha meno soluzioni offensive rispetto ad Ancelotti che invece in attacco può contare su tanti campioni".

Mertens è vicino al record assoluto di gol con il Napoli: se l’aspettava?

"Ce la farà tra campionato, Champions League e coppa Italia: mi farebbe piacere perché se lo merita per le tante reti bellissime che ha segnato con il Napoli".

Quagliarella è nella storia della serie A: il bomber in attività che ha segnato più di tutti...

"Quando smetterà di giocare passerà alla storia come l’attaccante dai gol impossibili. Sono state tante le sue prodezze straordinarie, l’ultima proprio l’anno scorso contro il Napoli, un gol di tacco spettacolare nella stagione in cui ha vinto la classifica cannonieri, la prima di Cristiano Ronaldo in Italia".

Insieme come li vedrebbe?

"Due che sanno giocare al calcio riescono sempre a coesistere nel migliore dei modi e loro sono due campioni".

Tutti e due sono in scadenza di contratto.

"Sono due attaccanti molto importanti che non avrebbero problemi a trovare grandi squadre: secondo me Napoli e Samp farebbero bene a prolungare al più presto i loro contratti perché sono due che in avanti fanno la differenza".

Mertens ha segnato quattro gol alla Samp, Quagliarella sette al Napoli: chi parte favorito nella sfida di domani al San Paolo?

"Sulla carta Mertens ha più possibilità perché il Napoli è una squadra superiore alla Sampdoria: al belga capiteranno più occasioni da gol ma Quagliarella anche se ne ha una sola non perdona".

Come finirà tra Napoli e Samp?