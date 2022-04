Brovarone attacca Insigne: "Sopravvalutato! Se al suo posto ci fosse stato Dybala a Napoli..."

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bernardo Brovarone, intermediario di mercato:

"È inspiegabile come staccano la spina i giocatori del Napoli in alcuni momenti. Spalletti che deve dare la zampata finale ogni volta e motivarli sempre. Spalletti ha delle responsabilità ma non sono tutte sue le colpe. Gattuso fu criticato per aver pareggiato in casa con il Verona. Il Napoli più esaltante e spettacolare fu quello di Sarri, con Spalletti non ho rivisto quell’elettricità e mentalità. La furia e la grinta l’ho vista in Osimhen. Ho preso tanti insulti per aver criticato Lorenzo Insigne, per me è stato sopravvalutato se ci fosse stato un Dybala sarebbe stato meglio. Dell’Empoli di oggi prenderei Aslani, un classe 2002’ giovanissimo e forte tecnicamente".