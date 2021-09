Barzagli: "Messaggio importante del Napoli al campionato, squadra molto forte e con tante armi. Koulibaly un muro"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Barzagli, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Udinese-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha dato un messaggio importante al campionato: c'è, vediamo se hanno la consapevolezza per lottare per lo Scudetto. Il Napoli dovrebbe averla, è una squadra forte. Arriveranno delle difficoltà e lì servirà continuare a far punti con la giusta fame di vincere. Davanti gli azzurri hanno tante armi e tanti calciatori di qualità che sanno inserirsi e mettere la palla. Per adesso ci ha fatto una grandissima impressione. Koulibaly lo vedo un pelo più concentrato, in passato tendeva a fare più del dovuto. Azzardava spesso la giocata, mentre adesso è un muro ed averne uno così è importante".