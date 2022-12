Baldanzi, l'agente: "Tanti club italiani su di lui! Vale una squadra top, ecco il suo futuro"

Andrea e Federico Pastorello, agenti del centrocampista offensivo dell'Empoli Tommaso Baldanzi, hanno rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.

Baldanzi, parla l'agente

Come si gestisce un talento come Baldanzi? Come si tiene coi piedi per terra un ragazzo del genere?

Andrea Pastorello: "Un ragazzo come lui lo si gestisce standogli vicino. Nella realtà la chiave nella gestione dei ragazzi giovani è accompagnarli, sentono e percepiscono l'esperienza di chi li gestisce, che gli si dà anche i consigli giusti. Noi siamo nella situazione ideale, l'Empoli ti dà l'opportunità di giocare e per questo abbiamo anche rinnovato il contratto. Ma è anche un club che ti vende: sappiamo perfettamente che forma giovani per poi venderli. Negli ultimi anni ci sono stati tanti esempi: da Viti ad Asllani, passando per Ricci. La cosa corretta è dare al giocatore la giusta visione delle cose, che in questo momento è rimanere tranquilli, lavorare e giocare sapendo che ci sono tanti club interessati perché di 2003 che giocano titolari in Italia ce ne sono pochissimi. Bisogna solo avere la tranquillità di affrontare le cose settimana per settimana, lavorare e affrontare le situazioni. Questa è la strada corretta. Poi sappiamo perfettamente che arriveranno degli interessamenti che saranno all'altezza del suo valore, questo è sicuro".

Federico Pastorello: "E' un ragazzo che sa aspettare, capisce quali sono i tempi giusti e per me il prossimo anno resterà ancora a Empoli perché non è ancora pronto per il salto in una top che potenzialmente può fare".

Un top club ci punta già a gennaio lasciandolo in prestito all'Empoli fino a giugno: ci sono i margini per una operazione del genere?

Andrea Pastorello: "Non abbiamo ricevuto ad oggi delle richieste specifiche. Sappiamo che ci sono tanti club importanti, soprattutto in Italia perché all'estero non è ancora così conosciuto, ma io non vedo a gennaio un club che investe e carica sull'attuale bilancio il peso di una operazione che potrebbe fare in estate".