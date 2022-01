ASL Napoli 2, D'Amore: "Rrahmani-Lobotka-Zielinski? Valutazioni dopo la relazione del Napoli, per il protocollo FIGC sono ok! Domenica altri tamponi"

Antonio D'Amore direttore della Asl Napoli 2 è stato intervistato a Il Mattino.

Torniamo a Zielinski, Lobotka e Rrahmani. Secondo lei viste le regole dell'isolamento in vigore i tre potevano giocare domenica sera contro la Juventus?

«Saranno stati attenti a rispettare tutte le norme, sia quelle sanitarie che quelle del protocollo. Se cioè non hanno avuto contatti esterni. Quindi penso proprio di sì».

E ora si possono allenare?

«Allo stato attuale, si. Secondo il protocollo Figc, osservano l'isolamento e possono allenarsi. Attraverso il nostro dipartimento di prevenzione, abbiamo chiesto al Napoli se sono osservate le norme di isolamento prescritte. Il club ha già risposto, elencando le azioni messe in campo per fare in modo che ci sia un'osservanza strettissima delle regole. I tre calciatori, domenica, faranno il tampone: se saranno negativi saranno sciolti dal vincolo dell'isolamento».

Ci saranno provvedimenti amministrativi per i tre calciatori?

«Saranno fatte delle valutazioni dal dipartimento di prevenzione dopo la relazione del Napoli».

