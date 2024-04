Aronica: "Pronto a tornare a Napoli, ho un'idea! Conte? Accetterà solo in un caso"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, in onda ogni giorno alle ore 18:00, l’ex calciatore del Napoli Salvatore Aronica: "Ancora c'è la possibilità di raggiungere l'Europa, ci si deve giocare gli ultimi match come se fossero finali. Conte o Italiano? Dipende come vuole sviluppare la linea societaria il presidente. Sicuramente Conte ha più esperienza, è un allenatore-manager, qualora il presidente gli darebbe questi poteri, sarebbe la scelta giusta. Se invece la società vuole essere presente come sempre fatto, meglio puntare su un giovane. Conte accetterebbe solo in caso in cui avesse carta bianca. Il fallimento del Napoli? Fa male, e dispiace, si poteva fare molto meglio. Troppe scelte azzardate. A Napoli manca un vero direttore sportivo, Meluso non ha per niente inciso, era presente unicamente quando ci si doveva presentare in conferenza stampa quando le cose andavano male, non ha avuto la personalità adatta. Manna è un giovane estremamente interessante, tra i più competenti in italia. Ha lavorato con Giuntoli e la Juventus quindi può fare bene. Io a Napoli? Ci sono andato vicino con il ritorno di Mazzarri, poi non è andato in porto. Spero di poter ripartire e ritornare, magari con la prima squadra o il settore giovanile. De Laurentiis? Non ho avuto contatti con lui, anche perché per lui c'è stata una stagione molto tumultuosa, a causa dei risultati non positivi della squadra"