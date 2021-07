Alvino: "Rinnovo Insigne? Lorenzo vuole restare, le parole del presidente servono a spronare. Va evitata una cosa..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"ADL su Insigne? Siamo in quella fase dove la dialettica ha già un significato importante: non sono parole campate in aria. Queste scaramucce dialettiche aprono la trattativa: dicendo 'se Lorenzo si è stancato...' ma da quello che so non si è stancato ma vuole continuare in azzurro. Insigne resta in silenzio ed è concentrato sull'Italia, mentre il presidente ha gettato il pallone nell'area del calciatore, da vecchio volpone. Mi auguro che non si creino veleni sul rinnovo".