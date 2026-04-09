Alvino: "Pairetto recidivo come raccattapalle, soprattutto quando il Napoli è in vantaggio"

Le Interviste  
Alvino: Pairetto recidivo come raccattapalle, soprattutto quando il Napoli è in vantaggio

Caso Pairetto, parla ancora Carlo Alvino

Le polemiche arbitrali tornano a infiammare l’ambiente Napoli dopo alcune segnalazioni che riguardano il comportamento del quarto uomo Luca Pairetto. A sollevare il caso è stato il giornalista Carlo Alvino, che ha evidenziato episodi ritenuti quantomeno discutibili durante alcune partite degli azzurri.

Al centro della questione ci sono Pairetto e Napoli, con due situazioni finite sotto la lente. Alvino ha richiamato l’attenzione su quanto accaduto in Napoli-Milan, quando il quarto uomo Pairetto avrebbe agevolato la ripresa rapida del gioco con un tocco che ha favorito un calciatore rossonero.

Ma non si tratterebbe di un caso isolato. In un post pubblicato sui social, lo stesso Alvino ha puntato il dito su un episodio simile avvenuto nella stagione precedente durante Lazio-Napoli

"Recidivo! Pairetto è recidivo in questi comportamenti, soprattutto quando il Napoli è in vantaggio. Così come fatto in Napoli-Milan, anche in Lazio-Napoli della passata stagione si calò nel ruolo di raccattapalle a favore di chi è in svantaggio. Un episodio è un caso. Due episodi penso possano diventare più di un caso, un vero modus operandi ragionato".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    72

    31
    23
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    65

    31
    20
    5
    6

  • logo MilanMilanCL

    63

    31
    18
    9
    4

  • logo ComoComoCL

    58

    31
    16
    10
    5

  • logo JuventusJuventusEL

    57

    31
    16
    9
    6

  • logo RomaRomaECL

    54

    31
    17
    3
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    53

    31
    14
    11
    6

  • logo BolognaBologna

    45

    31
    13
    6
    12

  • logo LazioLazio

    44

    31
    11
    11
    9
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    31
    12
    6
    13
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    40

    31
    11
    7
    13
  • 12º

    logo TorinoTorino

    36

    31
    10
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    35

    31
    8
    11
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    33

    31
    8
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    32

    31
    7
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    30

    31
    7
    9
    15
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    31
    6
    9
    16
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    31
    7
    6
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    31
    3
    9
    19
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    31
    2
    12
    17
Back To Top