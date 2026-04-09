Alvino: "Pairetto recidivo come raccattapalle, soprattutto quando il Napoli è in vantaggio"

Le polemiche arbitrali tornano a infiammare l’ambiente Napoli dopo alcune segnalazioni che riguardano il comportamento del quarto uomo Luca Pairetto. A sollevare il caso è stato il giornalista Carlo Alvino, che ha evidenziato episodi ritenuti quantomeno discutibili durante alcune partite degli azzurri.

Al centro della questione ci sono Pairetto e Napoli, con due situazioni finite sotto la lente. Alvino ha richiamato l’attenzione su quanto accaduto in Napoli-Milan, quando il quarto uomo Pairetto avrebbe agevolato la ripresa rapida del gioco con un tocco che ha favorito un calciatore rossonero.

Ma non si tratterebbe di un caso isolato. In un post pubblicato sui social, lo stesso Alvino ha puntato il dito su un episodio simile avvenuto nella stagione precedente durante Lazio-Napoli: