Alvino: "Mertens o Osimhen? Dipende da come Gattuso vuole affrontare il Milan. Altro errore della Lega sul caso Juventus-Napoli"

Napoli - Il collega Carlo Alvino, è intervneuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"I dubbi di formazione si scioglieranno domani pomeriggio dopo la riunione tecnica. Mertens o Osimhen? Molto dipenderà dal loro stato fisico e mentale che Gattuso valuterà. Dipende anche da che partita ha intenzione di fare il Napoli contro il Milan. A seconda dell'attaccante scelto il Napoli potrebbe giocare di rimessa con il nigeriano oppure costruendo il gioco con il belga. L'errore più grande di Juventus-Napoli lo commette la Lega quando ufficializza la data di metà settimana creando un precedente di tre trasferte consecutive per una squadra e anticipare l'eventuale qualificazione dei bianconeri che la Lega ha dato per scontato. Bastava un minimo di buon senso aspettando l'esito della gara di ritorno con il Porto per evitare un'infinità di polemiche inutili".