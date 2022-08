Alvino: "In settimana si chiuderà la partita Raspadori, passo importante del Napoli verso il Sassuolo"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ieri Sassuolo e Napoli si sono incontrati per Raspadori, le parti restano ancora distanti perché tutti restano sulle loro parti. A breve si chiuderà la partita Raspadori, c’è una deadline per il giocatore la prossima settimana. La porta resta aperta, sono a lavoro tutti per arrivare ad una soluzione dei problemi. Spero che si chiuda a breve l’operazione, vediamo quello che accadrà. Il Napoli ha fatto un passo importante valutandolo 30 milioni il giocatore, il Sassuolo lo valuta 10 in più. Pagamento dilazionato, ma non ho riscontri su contropartite tecniche".