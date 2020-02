Alvino: "Il tifo del Brescia ha scritto la più brutta pagina del tifo con quel coro becero: servono provvedimenti"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna al termine della gara vinta dal Napoli contro il Brescia al Rigamonti:

"Voglio censurare il coro becero che i bresciani hanno cantato a più riprese e per più minuti. Un dramma che l'Italia e il mondo intero vive, il tifo del Brescia ha scritto la più brutta pagina del tifo con quel coro becero. Cori vergognosi, si prendano provvedimenti. Il Napoli ha giocato bene, un po' troppo lezioso, ha preso gol ed è andato sotto. Insigne ha fatto gol su rigore, che mancava da un girone. Poi la perla di Fabian Ruiz che non aveva montrato di essere il talentuoso giocatore che è. Poi con un pizzico di sofferenza nel finale, porta a casa la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Ora si pensa al Barcellona".