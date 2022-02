Atalanta-Juve, Allegri in conferenza: "Il nostro obiettivo è il quarto posto. Scudetto? Le tre davanti hanno troppo vantaggio"

Serie A - Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara di domani sera che vedrà la Juventus di scena in casa dell'Atalanta. L'allenatore ha risposto anche ad una domanda relativa al possibile ritorno della sua squadra nella lotta per il titolo.

Conferenza stampa Allegri Atalanta Juventus