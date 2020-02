Ultimissime Napoli - Alemao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca in vista di Napoli-Barcellona: "Giocare con Maradona non si può raccontare e descrivere: era un genio, riusciva da solo a risolverti le partite. Messi è un fenomeno, difficle da trovare. Maradona però era un genio ed ha fatto vincere da solo la sua nazionale, nel paragone tra i due questa cosa va tenuta conto. Messi ha una squadra di club che gioca per lui e lo sivede poi quando va in nazionale"