Albania, Duka: "Conoscevo Reja fin dai tempi del Napoli. Hysaj? E' il nostro punto di riferimento"

Ultime calcio - Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, ha rilasciato un'intervista a TMW

Passiamo a Mister Reja, 'il più vecchio ct del mondo'.

"Conoscevo Reja come tecnico al Napoli, per noi era un sogno avere un ct di questa portata. Poi quando l'ho incontrato per la prima volta ho detto 'ha 74 anni...' ma non li dimostra. E' giovane, dentro, fuori: si allena, corre come e meglio degli altri. Con lui è tornata l'atmosfera di De Biasi per fortuna".



Potete farlo anche con uno dei talenti che ha stupito di più in Serie A, Marash Kumbulla del Verona. Che l'Italia pensava di soffiarvi...

"Ha giocato con noi dall'Under 15 in poi, in Nazionale. Poco con l'Under 21 perché è andato in prima squadra, in lui riponiamo grandi speranze. Però abbiamo tanti giocatori di talento in prima squadra e tra le giovanili".



E tra i pali.

"Abbiamo Strakosha e Berisha: Etrit è un leader, Thomas sta lottando addirittura per lo Scudetto. E' giovane, è bravo. Reja è in difficoltà perché son bravi e giocano, non è facile lasciarli fuori".



Non è finita qui.

"Poi Djimsiti che è all'Atalanta e agli ottavi di Champions, nella miglior stagione della sua vita. E' sviluppato e cambiato tanto, è un leader. Per non parlare di Elseid Hysaj: il nostro capitano, riferimento in Nazionale e giocatore di una big come il Napoli".