Akanji: "Contro l'Udinese e soprattutto il Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo"

La Svizzera supera 3-0 la Macedonia del Nord in Nations League e Manuel Akanji si concede ai microfoni nel post-partita. Il difensore ha parlato anche del momento della squadra di club, soffermandosi sulle rimonte e sui frequenti avvii di gara in salita.

Akanji Inter, il difensore spiega le rimonte

Intervistato da Simone Togna per Sportmediaset, Manuel Akanji ha analizzato una delle caratteristiche che hanno accompagnato le ultime partite, ovvero la necessità di rimontare dopo essere andati sotto di due reti.

"Mi piacerebbe spiefarti perché nelle ultime 4 partite ci siamo ritrovati sotto di due gol, non credo che il nostro approccio sia stato sbagliato. Contro la Roma è stata difficile, hanno giocato bene. A Madrid abbiamo commesso degli errori. Contro l'Udinese e soprattutto il Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo, eravamo sotto 0-2 per degli errori. La cosa buona è che abbiamo una grande mentalità, siamo rientrati in partita in tutte e due le gare e abbiamo ribaltato il risultato. Ma spero che nelle prossime gare non andremo ancora sotto con il risultato come accaduto".