Ultimissime formazioni Napoli-Cremonese, Sky: Spalletti decide i cambi, Ballardini in emergenza

Ultimissime formazioni Napoli Cremonese Sky. Alle ore 20:45 scenderanno in campo allo stadio Maradona Napoli Cremonese per la 22esima giornata di Serie A. Arrivano gli aggiornamenti con le ultime notizie di Sky Sport su sulle formazioni Napoli Cremonese. Diversi cambi da parte dei due allenatori rispetto la sfida di qualche giorno fa in Coppa Italia. Dalla redazione di Sky Sport le ultime di formazione Napoli Cremonese.

Il Napoli di Spalletti scende in campo per difendere ancora una volta il largo vantaggio del primo posto e tenere alla larga le inseguitrici come l'Inter che è al secondo posto. Ospite al Maradona c'è l'ultima in classifica, in una sfida che non è per niente scontata. Svelate da Sky le ultimissime formazioni Napoli Cremonese:

Tutti a disposizione per Luciano Spalletti, che potrebbe confermare i "titolarissimi" anche nel match contro l'ultima in classifica. Possibili ballottaggi: Mario Rui-Olivera in difesa e Zielinski-Elmas a centrocampo. In attacco. Lozano ancora una volta preferito a Politano.

Dopo l'impresa negli ottavi di Coppa Italia, la Cremonese va a caccia di un'altra sorpresa contro la capolista. Davide Ballardini conferma il 3-5-2. In avanti out Dessers e Okereke. Afena-Gyan, dunque, è il favorito per far coppia con Ciofani.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

(3-5-2), probabile formazione: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. All: Ballardini