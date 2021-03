Sky - Milan-Napoli, le ultime di formazione dei rossoneri: Calhanoglu dal primo minuto, out Calabria

La rifinitura svolta quest'oggi non porta buone notizie per il Milan in vista del match di stasera contro il Napoli. Simon Kjaer, infatti, non sta benissimo e partirà dalla panchina. Stefano Pioli, dunque, è costretto a scelte obbligate in difesa viste le assenze di Calabria e Romagnoli.

Al posto di Kjaer giocherà Gabbia che completerà la linea difensiva con Dalot, Tomori e Theo Hernandez, quest'ultimo al rientro dopo aver saltato le partite contro Manchester United e Verona.

Torna anche Calhanoglu dall'inizio sulla trequarti al fianco di Castillejo e Krunic, dietro a Leao unica punta. A centrocampo spazio a Tonali e Kessie.

La probabile formazione

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All.: Pioli.