Napoli-Torino, le probabili formazioni: Conte col doppio modulo e con un Olivera 'inedito' in azzurro!

Ultime notizie Serie A, mancano ormai 24 ore a Napoli-Torino, match della 34ª giornata di campionato e cruciale per la lotta scudetto. Perché si gioca subito dopo Inter-Roma (alle ore 18). Ma a quali uomini si affiderà Antonio Conte? E quale sarà l'11 di Paolo Vanoli? È tempo di scelte, dopo giorni di allenamenti e prove tattiche.

Napoli Torino: probabili formazioni

Napoli Torino: le probabili formazioni

Quali saranno le formazioni di Napoli-Torino? Le probabili scelte di Conte e Vanoli le dà la redazione di Sky Sport, con l'idea Olivera difensore centrale che avanza nella testa di Conte, per sostituire Buongiorno ancora ai box in difesa. Nell'attacco del Napoli, poi, torna titolare Raspadori al fiando di Lukaku. Nel Torino non c'è lo squalificato Gineitis, ma tornano Vlasic sulla trequarti e Coco in difesa. Ecco le scelte:

QUI NAPOLI - Buongiorno non è ancora rientrato pienamente in gruppo, per cui si va verso la soluzione con Olivera centrale in un modulo che può oscillare tra 4-4-2 e 3-5-2. In attacco torna titolare Raspadori, accanto a Lukaku, per sopperire all'assenza di David Neres. QUI TORO - Gineitis è squalificato ma Vanoli ritrova Vlasic sulla trequarti. Nel trio di centrocampisti confermati Linetty e Casadei con Ricci che ha superato gli acciacchi. In difesa torna Coco, a destra Walukiewicz favorito su Pedersen.

Probabili formazioni Napoli Torino

Ecco quindi le probabili formazioni di Napoli Torino:

NAPOLI (4-4-2), probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

(4-4-2), probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte TORINO (4-3-2-1), probabile formazione: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Linetty; Vlasic, Elmas; Adams