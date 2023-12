Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Mazzarri si affida alle certezze, Ranieri vuole sorprendere

Notizie Napoli calcio. Formazioni Napoli Cagliari 2023/24. La prossima partita di Serie A vede scendere in campo Napoli Cagliari che si giocheranno 3 punti molto importanti per la classifica Serie A. Andiamo a vedere quelle che sono le probabili formazioni Napoli Cagliari, gara in programma domani alle 18 allo stadio Maradona.

Probabili formazioni Napoli Cagliari: le scelte di Mazzarri e Ranieri

QUI NAPOLI. Tegola per Mazzarri che dovrà rinunciare ad Elmas: il macedone ha patito un risentimento muscolare alla coscia sinistra ed oggi non si è allenato, quindi difficilmente sarà a disposizione per domani. Migliora, invece, Mario Rui che si è allenato parzialmente in gruppo e spera di strappare una convocazione per tornare a sedersi in panchina. Il tecnico azzurro si affiderà alla formazione già vista nelle ultime gare, per poi varare il turnover in Coppa Italia contro il Frosinone: in porta ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (favorito su Ostigard) e Natan sulla sinistra. A centrocampo i soliti titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco è confermatissimo Osimhen con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati.

QUI CAGLIARI. Ranieri si affida al 4-3-3 con Scuffet in porta, poi linea difensiva a quattro con Nandez-Goldaniga-Dossena-Augello. In mezzo al campo Makoumbou-Prati-Jankto, in attacco recupera Lapadula che dovrebbe partire titolare (è favorito sull'ex Petagna), affiancato da Luvumbo e Oristanio. Indisponibili Rog, Capradossi e Shomurodov, con quest'ultimo out in allenamento. Panchina per l’ex azzurri Pavoletti, spesso decisivo nei finali di gara.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio, Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri