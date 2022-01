Mathias Olivera, l'agente: "Napoli? Uno dei club interessati, ma a gennaio non si muove" [ESCLUSIVA]

Notizie Napoli Calcio | Il Napoli è al lavoro per quanto riguarda la fascia sinistra. Abbandonata la pista Mandava (ieri ha svolto le visite mediche con l'Atletico), resta viva quella che porta a Mathias Olivera. Addirittura, secondo i media spagnoli, l'accordo sarebbe già stato raggiunto anche con il Getafe oltre che con lo stesso giocatore: in pratica a partire dalla prossima estate l'uruguayano dovrebbe essere un giocatore del Napoli.

Olivera-Napoli, parla l'agente

La redazione di CalcioNapoli24 ha così deciso di contattare Pablo Boselli, agente del giocatore, per saperne di più. Ecco quanto da lui dichiarato:

"Non c'è solo il Napoli: ci sono vari club interessati a Mathias Olivera. Quello che posso dire è che sicuramente fino alla prossima estate non si muove da Madrid"

Le sue parole convergono quindi con quelle di Angel Torres, presidente della società spagnola, il quale ai nostri microfoni aveva anche lui scartato l'opzione che il calciatore potesse muoversi nella finestra di mercato invernale.

Mathias Olivera

Classe '97, Mathias Olivera è un titolare nella formazione oggi allenata da Quique Sanchez Flores, visto che ha raggiunto già 19 presenze in campo, trovando anche la via del gol in un'occasione. Visto che ha un contratto valido fino al 2025, considerando anche i suoi margini di crescita, il suo cartellino ad oggi vale almeno 15 milioni di euro.