AS, De La Rosa a CN24: "Mathias Olivera sarà del Napoli a partire dal prossimo luglio: il Getafe non lo dà via adesso"

Napoli calcio - José De La Rosa, giornalista di AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mathias Olivera? Il Getafe non lo lascia partire adesso perchè lo ritiene importante per raggiungere l'obiettivo. Confermo invece l'accordo con il Napoli da luglio in poi, sono queste le informazioni. Olivera è molto giovane, ha grande forza fisica e vince tanti duelli con gli avversari. Ha margini di crescita importanti sotto l'aspetto tattico".