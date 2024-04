Lugano, l'ex presidente: "Manna al Napoli? De Laurentiis può plasmarlo, è un giovane rampante! Faceva il team manager, ha due doti per fare il ds" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - L’ex presidente del Lugano Angelo Renzetti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Giovanni Manna al mio Lugano? Arrivò a fare il team manager dal Chiasso, me ne parlarono bene. Poi col passare del tempo ho sempre dato incarichi più importanti, era ambizioso ed aveva le doti da direttore sportivo: spigliato, tante conoscenze, in lui vidi che andava d’accordo con tutti i calciatori nello spogliatoio.

Caratterialmente è impulsivo, però arriva sempre ad una sensazione condivisa con tutti: è uno di quelli che coglie l’attimo per fare amicizia, e nel suo mestiere è una dote molto importante.

Se lo reputo pronto per un club come il Napoli? Io penso di sì, l’esperienza alla Juventus l’ha fatta. Avrebbe un presidente come De Laurentiis molto sul pezzo, credo sarebbe una bella esperienza per lui e per il Napoli sarebbe una grande opportunità.

Il calcio di oggi non permette di andare a trovare troppi giocatori altrove, deve crearsi una rete tutta sua e poi andare all’unisono con il club. Se dicessi che è uno che va a cercare il giocatore chissà dove, direi una eresia: lo sa e lo può fare, ma lui sa crearsi una rete di conoscenze ed è saggio nelle decisioni.

Devo fare i complimenti a De Laurentiis, lui è uno che ci vede lungo: dà la possibilità ad un giovane rampante, può plasmarlo a sua immagine e somiglianza ed avere successo. Chi ha coraggio non può che essere ammirato”