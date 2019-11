Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, l'agente: "Su Elseid non c'è solo la Roma! Mario Rui non riesce a tornare al 100%. Su Giovanni all'Europeo... [ESCLUSIVA]

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24.

"Hysaj? Mi è piaciuto molto come ha parlato in conferenza stampa con l'Albania, ha detto chiaramente di voler riprendersi il posto nel Napoli. Sicuramente i mesi non son stati facili perché pensavamo di dover andare via, ci siamo trovati in una situazione equivoca ma abbiamo affrontata con grande intelligenza, soprattutto il calciatore è stato saggio ad affrontare la situazione. Poi si è aggiunto l'infortunio di Torino che ha appesantito la situazione ma si è ripreso infatti ha giocato contro il Genoa. Vediamo una bella situazione: o va via o resta al Napoli, sta giocando bene. I momenti bui fanno bene per capire i propri sbagli. Roma? Hysaj ha anche mercato all'estero ".

" Di Lorenzo titolare all'Europeo ? Di sicuro nel calcio non c'è niente, se continua a giocare così all'Europeo ci arriva tranquillamente. Giovanni ha una mentalità importante e sa che deve lavorare per arrivare ad un obiettivo. Non c'è il problema di sopravalutare la situazione".

"Mario Rui? Oggi deve pensare a rimettere a posto il discorso dell'infortunio, non riesce a tornare al 100% . Ha qualità per far bene insieme a tutta la squadra".

"Per un calciatore la mentalità viene prima di tutto, se non hai intelligenza non riesci a esprimere le qualità tecniche. Di tutto ciò che è successo ci vuole l'intelligenza da parte dei calciatori e società, anche l'allenatore deve essere intelligente. Nessun rancore per cercare di arrivare al sodo con intelligenza. Per intelligenza intendo di non buttare tutto a rotoli, se uno vuole fare la guerra ai calciatori vuol dire che si scatena un qualcosa che non porta risultati: il club deve trovare la soluzione migliore insieme ai calciatori".

"Manca tanto un regista in questa squadra, perché questa squadra è adatta per il 4-3-3. Potrebbero adattarsi Fabian o Elmas. Veretout? Siamo contenti di come sta giocando alla Roma, abbiamo fatto una scelta: il Napoli lo ha provato a prendere, ma è acqua passata e pensiamo adesso. Se manca un regista è un problema del Napoli non nostro".

"Io sono convinto che il Napoli arriverà al secondo posto e ai quarti di finale di Champions, così siete tutti contenti (ride, ndr). Io non sono mai contento, sono ambizioso perché vorrei vincere però c'è da guardare anche all'economia di una squadra. Arrivare secondo in campionato e ai quarti di finale di Champion sarebbe importante".