Conte trova casa a Napoli, ecco dove si trasferirà con la sua famiglia | ESCLUSIVA

Conte trova casa a Napoli. L'allenatore azzurro è pronto a trasferirsi in una abitazione in centro città in vista del suo triennio in azzurro. Da quando è giunto a Napoli sia lui che la sua famiglia hanno soggiornato all'hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele, dove tra l'altro Antonio Conte soggiorna ancora oggi. Già da fine giugno però sua moglie e sua figlia hanno effettuato numerosi sopralluoghi in più appartamenti e ville per cercare di trovare una sistemazione adatta e trovare quindi la loro casa a Napoli.

Casa Conte a Napoli, ecco dove si trova

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, l'attesa sarebbe però finalmente terminata. Nel corso del mese di settembre infatti Conte lascerà l'albergo di Corso Vittorio Emanuele per spostarsi poco più su nella splendida via Tasso in un appartamento in un noto parco che nel corso degli anni ha visto tanti giocatori azzurri, e anche allenatori, passare di li. Chi per pochi mesi o chi per anni. Si tratta di una abitazione in una posizione strategica, vicina al centro ma anche ad un passo dalla tangenziale per poter poi dirigersi velocemente a Castel Volturno. Dalla loro nuova casa inoltre, il mister e la sua famiglia potranno godere di un panorama mozzafiato.



Tra l'altro, nelle scorse ore ha trovato casa in tempo record anche Romelu Lukaku. Da ieri sera infatti il bomber belga non risiede più all'hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele.

