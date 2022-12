Jorginho-Napoli, occasione o "minestra riscaldata"? Pro e contro del possibile ritorno

Jorginho-Napoli, clamoroso ritorno? La notizia di Repubblica di questa mattina ha fatto drizzare le antenne a tanti tifosi azzurri, che sognano la possibilità di rivedere il centrocampista italo-brasiliano allo stadio Maradona. Un'operazione difficile nonostante Jorginho si svincoli dal Chelsea a fine stagione: ad oggi il rinnovo con il Blues è in alto mare e l'occasione di mercato potrebbe essere allettante. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo ipotetico ritorno?

Jorginho-Napoli, pro e contro

Iniziamo dai Pro che porterebbe il ritorno di Jorginho al Napoli.

In primis c'è l' aspetto ambientale : Joginho è legatissimo alla piazza napoletana, dove ha lasciato tantissimi amici. A Napoli tornerebbe subito e porterebbe con sè la leadership maturata in Premier League e con la Nazionale Italiana, che ha trascinato al successo dell'Europeo.

Questione tattica : nel 4-3-3 di Spalletti calzerebbe a pennello, potendosi alternare con Lobotka nel ruolo di regista basso, ponendo anche alcune varianti in temini di impostazione

Alternativa di lusso: il Napoli manca proprio nel ruolo di vice-Lobotka e Jorginho potrebbe essere il "doppione" che manca. Di certo in fase di copertura concederebbe qualcosa, ma per caratteristiche sarebbe l'aggiunta di lusso che manca alla mediana di Spalletti

Passiamo ora ai contro di un Jorginho-bis in azzurro:

Fattore economico : Jorginho al momento percepisce circa 6 milioni al Chelsea , cifra ritenuta troppo alta persino dai Blues . Il tetto salariale del Napoli è fissato a 3,5 milioni , ma difficilmente il centrocampista vorrà dimezzarsi l'ingaggio di oltre il 50%. Considerando che Lobotka rinnoverà per una cifra tra i 3 ed i 3,5 milioni, Jorginho (come eventuale riserva) dovrebbe andare a percepire una cifra leggermente inferiore, nonostante l'idea di spalmare l'ingaggio su più stagioni

Concorrenza eccellente : la possibilità di Jorginho di andare via a parametro zero ha già ingolosito diversi club, pronti ad offerte salariali importanti pur di convincere il centrocampista. Su tutte ci sono Barcellona e Newcastle , avversari non di poco conto per il Napoli: la prima in termine di blasone e la seconda dal punto di vista di disponibilità economica

: la possibilità di Jorginho di andare via a parametro zero ha già ingolosito diversi club, pronti ad offerte salariali importanti pur di convincere il centrocampista. Su tutte ci sono e , avversari non di poco conto per il Napoli: la prima in termine di blasone e la seconda dal punto di vista di disponibilità economica Il mantra di De Laurentiis: da Cavani a Sarri, passando per Lavezzi, Hamsik e Benitez. Sono tanti gli esempi di possibili ritorni in azzurro terminati con un nulla di fatto nella gestione De Laurentiis. L'ultimo a riuscirci fu Emanuele Calaiò, ma da quel momento più nulla. "E' difficile riportare nel Napoli un calciatore utilizzato nel passato. Non tanto perché sembrerebbe una minestra riscaldata, ma perché il Napoli evolve di torneo in torneo assumendo diverse e differenti teorie di gioco". Queste le parole dello stesso De Laurentiis che in passato furono lapidarie.

Napoli ed i napoletani pensano e riflettono: Jorginho è da far tornare in azzurro oppure no? Voi da che parte state?