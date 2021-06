Dalle critiche con il Napoli alla titolarità all'Europeo: la favola di Di Lorenzo. E il meglio deve ancora venire...

Napoli - A volte anche l'infortunio di un compagno può essere un'occasione da non lasciarti sfuggire. E' uno degli aspetti paradossali dello sport.

Un aspetto che il calcio riesce a portare all'esasperazione a volte anche con piacevoli sorprese. Come se il destino riuscisse a leggere la partita meglio dei più titolati degli allenatori.

Florenzi contro la Turchia aveva disputato un buon primo tempo, su quella fascia destra praticamente ignorato quando l'Italia impostava il gioco.

Probabilmente Spinazzola e Insigne davano più garanzie, rispetto a Florenzi e e Berardi, fatto sta che però la ripetitività del gioco azzurro portava diritto contro il muro della difesa turca.

Il difensore del PSG praticamente non spinge mai e all'intervallo è costretto ad uscire per un fastidio muscolare. Dentro Di Lorenzo e la partita cambia letteralmente.

L'esterno del Napoli spinge, a volte più di Berardi creando superiorità numerica e la difesa avversaria comincia a manifestare segni di cedimento.

Jorginho e compagni di reparto lo intuiscono e cominciano a variare il gioco. La palla girà veloce, le gambe di Di Lorenzo ancora di più, e i turchi capitolano proprio dalla breccia creatasi sulla loro sinistra.

Tutti è tre i gol della della nostra nazionale nascono a destra, e Di Lorenzo da comprimario si prende la ribalta.

Il suo ingresso in campo ha decisamente cambiato il volto della partita.

Se dispiace per Florenzi, c'è da gioire per l'azzurro. Di Lorenzo era finito addirittura nel mirino della critica verso la fine della prima metà di campionato.

Critiche spropositate quanto purtroppo abituali nell'ambiente Napoli. Poco si è tenuto in considerazione quanto il ragazzo sia stato chiamato agli straordinari non avendo qualcuno che gli permettesse di tirare il fiato.

La seconda parte del campionato, però gli ha reso giustizia. Di Lorenzo è stato uno dei principali artefici della cavalcata azzurra che ha sfiorato la Champions.

Un rendimento che non è sfuggito a Mancini, e il ct non ha esitato a convocarlo per l'Europeo.

Dopo l'ottima prova all'esordio, adesso l'esterno del Napoli partirà titolare contro la Svizzera e avere la possibilità di diventare un punto fermo dell'11 dell'Italia all'Europeo.

Nelle manifestazioni internazionali, la sfortuna del singolo ha spesso portato il bene di tutti, a volte fin troppo.

Nel 2006 l'infortunio di Nesta lanciò Materazzi, e l'autogol di Zaccardo convinse Lippi a puntare su Grosso.

Il resto lo sapete.

Ma quella è un'altra storia...adesso ce ne sarebbe un'altra da scrivere.