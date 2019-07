DIRETTA - Liverpool - Napoli 0-3 (18' Insigne, 29' Milik, 52' Younes): azzurri vicinissimi al poker con Milik! Salva tutto Mignolet

Liverpool-Napoli Diretta. Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Liverpool, gara amichevole post ritiro estivo della SSC Napoli di Dimaro. La partita si giocherà al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Il match avrà inizio domenica 28 luglio alle ore 18:00. Sarà la quarta amichevole del calcio Napoli dopo le gare giocate contro Benevento, FeralpiSalò e Cremonese.

57' - Napoli vicinissimo al 4-0, palla in profondità di Insigne per Milik che tocca da sotto, ma Mignolet esce e intercetta.

57' - Il Liverpool è senza idee, il Napoli copre tutti gli spazi. Bene anche Di Lorenzo in fase di copertura

52' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Younes la mette dentro ed è 3-0 per il Napoli. Insigne colpisce a giro ancora e Mignolet respinge, ma c'è il tap-in di Amin che sentenzia il tris.

50' - Ottima copertura di Chiriches su Chamberlain.

47' - Calcia Fabinho, tiro centrale di collo piede. Controlla in due tempi Meret.

46' Entrano Chiriches, Ghoulam e Younes per il Napoli. Fuori Manolas, Mario Rui e Mertens.

INTERVALLO

47' - Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo: 0-2 per il Napoli. Ottima la prestazione degli azzurri, con un ottimo Callejon in mediana ed un tarantolato Verdi. L'approccio compassato di Milik non ha inciso nel momento decisivo quando ha siglato il 2-0. Mentre Insigne ha trovato il suo tiro a giro, quello preferito, su assist meraviglioso di Mertens. Nota di merito per Callejon che anche a centrocampo ha dominato per intelligenza tattica.

45' - Wijnaldum la mette dentro su un traversone da destra, ma è tutto initule: fuorigioco chilometrico segnalato dal guardanlinee.

44' - Napoli in totale controllo, Liverpool costretto a difendersi.

42' - Bene il Napoli in fase di non possesso, chiude tutte le linee e il Liverpool è csotretto a forzare la manovra.

41' - Anggolo per il Liverpool, chiude Di Lorenzo.

40' - Si scalda Chiriches, ma Manolas vuole provare e resta in campo.

38' - Piccolo spavento per Manolas, distorsione alla caviglia destra. Arrivano i massaggiatori che lo curano con il ghiaccio.

37' - Scatenato Verdi che si libera di un avversario con una finta di corpo e fa ripartire il Napoli. Palla in profondità per Insigne, ma è in fuorigioco.

36' - Altra grande palla di Simone Verdi che cerca e trova Di Lorenzo d'esterno destro in profondità. Il terzino crossa in mezzo ma non trova nessuno, Milik in ritardo.

34' - Sempre da sinistra il Napoli fa male al Liverpool. Verdi pesca Insigne libero che cerca il traversone, ma è fuori misura.

32' - Esce bene Verdi palla al piede da una situazione difficile in difesa. Il trequartista sta spiccando per qualità e disponibilità in questo primo tempo.

31' - Napoli che manovra ed ha il pieno controllo del gioco a centrocampo.

28' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL - Raddoppio di Milik. Il polacco si allunga in spaccata sul primo palo e approfitta del traversone tagliato di Insigne per radoppiare sul 2-0.

28' - Callejon cerca un lancio in profondità, palla lunga per Verdi.

25' - Ancora Napoli in avanti, ora è il Liverpool ad essree in difficoltà. Pescato Mertens con una palla lunga, azione pericolosissima. Ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al replay si è visto come Lorenzo fosse in posizione regolare.

23' - Bell'azione di Insigne sulla sinistra che sventaglia sulla destra, arriva Di Lorenzo con un'otttima incursione. Palla in mezzo, la difesa del Liverpool spazza bene.

19' - Altra ripartenza del Napoli. Azione fallosa di Van Dijk, ma l'arbitro lascia continuare sul contatto con Mertens.

18' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, INSIGNE!!! Lorenzo la sblocca con un tiro a giro meraviglioso. Il contropiede è stato fulminante grazie ad un colpo di esterno di Mertens che ha innescato il compagno di squadra. Lorenzo ha portato palla fino al limite dell'area e ha insaccato Mignolet.

14' - Alexandre Arnold perde palla, Milik recupera ma poi è lento e trova Insigne in ritardo che era finito anche in fuorigioco. Altra occasione sprecata dal polacco.

13' - Manovra in difesa il Napoli con Manolas e Maksimovic.

12' - Punizione di Insigne, ancora Mignolet attento si distende e devia in angolo.

11' - Buona azione del Napoli sulla sinistra. Con Mario Rui che scende sulla sua corsia. Verdi trovato con un traversone, ma Mignolet si fa trovare puntuale.

9' - Esce bene palla al piede il Napoli con Zielinski ed Insigne da una situazione difficile.

8' - Fa girare palla il Liverpool, Napoli costretto a difendere.

7' - E' Mertens a giocare trequartista centrale con Verdi a destra ed Insigne a sinistra.

4' - Primo brivido per il Napoli! Milik non tiene palla a centrocampo, recuperano i Reds. Robertson sulla sinistra crossa in mezzo e Origi calcia di sinistro di pochissimo a lato.

3' - Il Napoli esce palla al piede con Verdi, bel cambio di campo da destra verso sinistra. Il Liverpool si chiude bene in difesa e recupera palla.

2' - Subito lotta a centrocampo con Milner che entra duro su Verdi. Manovra il Liverpool in mezzo al campo.

1' - Partiti, il Napoli attacca da sinistra verso destra.

17.59 - Sugli spalti si canta il solito inno You'll Never Walk alone per il Liverpooll

Napoli-Liverpool, le formazioni ufficiali:

Napoli - Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Callejon, Zielinski, Verdi, Mertens, Insigne, Milik. A disposizione : Idasiak, Gaetano, Younes, Hysaj, Tutino, Chiriches, Karnezis, Luperto, Ghoulam. Allenatore : Carlo Ancelotti.

Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Callejon, Zielinski, Verdi, Mertens, Insigne, Milik. : Idasiak, Gaetano, Younes, Hysaj, Tutino, Chiriches, Karnezis, Luperto, Ghoulam. : Carlo Ancelotti. Liverpool - Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Origi. A disposizione: Lonergan, Lovren, Gomez, Lallana, Brewster, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Elliott, Van den Berg. Allenatore: Jurgen Klopp.

17.26 - Ora in campo anche il Napoli

17.25 - Liverpool in campo per il riscaldamento.

Sky - Elmas assente contro il Liverpool, non è arrivato in tempo il visto

Mario Carciello Rega, splendido messaggio di Insigne per il carabiniere ucciso: "Sono vicino ai suoi familiari"

Liverpool, Milner scherza: "Spero nello stesso risultato dell'anno scorso....ma questa volta senza punti di sutura".

Insigne: "Liverpool? Contro queste squadre non è mai un’amichevole! Un onore ricevere complimenti da Klopp, spero di far gol".

Ribaltone AS - James all'Atletico è impossibile: il Real non ha alcuna intenzione di cederlo ad una rivale

Mancano 30 minuti a #LiverpoolNapoli Edoardo De Laurentiis incontra i vertici del @LFC #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Mdi9tIbJyv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 28, 2019

Probabili formazioni Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3) : Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Origi

: Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Origi Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; MIlik

Diretta Liverpool-Napoli

napoli-liverpool ancelotti

Liverpool-Napoli in diretta su Calcio Napoli 24 Tv

Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, le pagelle, gli highlights, le conferenze stampa e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24 Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio.