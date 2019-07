AS - James all'Atletico è impossibile: il Real non ha alcuna intenzione di cederlo ad una rivale

Ultimissimi aggiornamenti calciomercato Napoli. Dopo il mancato raggiungimento di un accordo per Pépé, nei piani del Napoli torna alla ribalta il nome di James Rodriguez. La situazione è complicata, ancor di più adesso che il Real Madrid sembra aver rallentato la pista che portava all'Atletico Madrid dopo il clamoroso KO in amichevole.

A fare il punto della situazione questa mattina è il quotidiano spagnolo AS, che, a proposito del futuro di James, scrive: "La cessione di James si è trasformata in un problema delicato. Nonostante le dichiarazioni ufficiali dell'Atletico Madrid sull'interesse per il giocatore, ad oggi un trasferimento ai colchoneros appare impossibile. Florentino Perez non ha alcuna intenzione di cedere James ai rivali con il rischio che vada lì e vinca, specie dopo la cessione di Marcos Llorente proprio all'Atletico". Simili difficoltà, sottolinea AS, sono state riscontrate anche sul fronte Bale, a maggior ragione dopo l'infortunio di Asensio: il Real non vuole lasciar partire l'asso gallese in Cina senza incassare una cifra adeguata al valore del calciatore.

Insomma, si complica sempre di più il mercato in uscita del Real Madrid, che senza incassare non può procedere alla campagna acquisti, e in particolare all'ingaggio di Pogba. Al momento AS non parla di un ritorno in pista da parte del Napoli, ma non è da escludere che con il passare dei giorni il Real potrebbe vedersi costretto a velocizzare la cessione di James, sempre che De Laurentiis si convinca a spendere i soldi necessari.