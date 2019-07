Dove vedere Napoli-Liverpool in streaming e Tv! Inizio ore 18:00

Dove vedere Napoli-Liverpool? Termina il ritiro Napoli calcio 2019, la squadra di Ancelotti parte per Edimburgo dove affronterà il Liverpool di Klopp nella quarta amichevole pre-stagionale, la gara sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport in Pay Per View. La SSC Napoli saluta dunque Dimaro, con tra amichevoli giocate: Benevento dove è arrivata la sconfitta per 1-2, FeralpiSalò con la netta vittoria per 5-0 e infine la Cremonese terminata per 3-3. Dopo il Liverpool, si volerà in Francia per giocare contro il Marsiglia e infine il viaggio negli Usa dove si giocherà contro il Barcellona in una doppia amichevole di prestigio.

Napoli-Liverpool: domenica 28 luglio, ore 18, Murrayfield Stadium Edimburgo

Napoli-Liverpool

Dove vedere Napoli Liverpool in Tv

Napoli-Liverpool Sky - La gara tra Napoli e Liverpool sarà visibile in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Serie A. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. L'amichevole Napoli-Liverpool in esclusiva su Sky Sport Serie A in Pay Per View al costo di 10 euro.

Napoli Liverpool dove vederla, in streaming

Dove guardare in tv e in streaming Napoli Liverpool? L'amichevole sarà visibile in streaming su Now Tv o con My Sky, la piattaforma streaming Sky al costo di 10 euro.

Rojadirecta, le partite in streaming