Manolas spinge, Gazzetta: domani sera vorrebbe esserci almeno in panchina, oggi la decisione

Ultime notizie Napoli - Oggi la rifinitura al San Paolo, poi il pernottamento nell’hotel dove la squadra è stata venerdì scorso e partenza in treno per Roma solo domani mattina. Questo il programma del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Dal centro sportivo del Napoli sono arrivate buone notizie: i vari acciacchi sembrano essere stati smaltiti e dunque Gattuso può scegliere chi schierare, a parte Lobotka fermo per uno stiramento al retto femorale. La novità sta che anche Kostas Manolas si sta allenando in gruppo e lo staff deve frenarlo. Il greco domani sera vorrebbe esserci almeno in panchina. Oggi la decisione"