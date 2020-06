CorSport - De Laurentiis ha chiesto al Napoli di provare a vincere la Coppa Italia

Ultime notizie Napoli - Vinciamo la Coppa Italia. Non è uno slogan, bensì la frase più intensa che Aurelio De Laurentiis ha pronunciato ieri, in occasione della riunione con la squadra andata in scena al centro tecnico di Castel Volturno. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Il presidente, dopo l’allenamento del mattino, ha incitato i giocatori. Sabato ritorno della semifinale di Coppa Italia con l’Inter, in programma alle 21 al San Paolo: forza ragazzi, passiamo il turno e vinciamo la coppa. Alé: anche De Laurentiis, come Gattuso, ha chiesto agli azzurri di arrivare fino in fondo e di provare a conquistare un trofeo che manca da quattro anni. Il Napoli ci proverà, ha voglia di vincere"