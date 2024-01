La Lazio si aggiudica il derby contro la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia.

A decidere un match privo di emozioni è Mattia Zaccagni che trasforma con freddezza il rigore che decide il passaggio del turno a metà ripresa.

Sul finale si scaldano gli animi e finisce in rissa. Espulsi Pedro per la Lazio e Azmun e Mancini per la Roma.