Sportmediaset - L'obiettivo della UEFA è quello di far ripartire le coppe il 13 aprile

Ultimissime notizie UEFA. L'allarme Coronavirus ha condizionato il mondo del calcio, tutte le attività sono sospese fino al 3 aprile. Europeo rinviato all'anno prossimo per far sì che i campionati e le coppe europee possano concludersi. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.it.

Cominciamo con il dire che la Uefa spinge affinché si torni in campo il 21-22 aprile. Questa ipotesi è considerata da scartare dalle federazioni, sostenute tra l'altro dai medici che la sconsigliano vivamente. In ogni caso, a oggi, l'obiettivo è quello di far ripartire le coppe il 13 (sicuramente a porte chiuse) in modo da liberare il calendario almeno di uno slot.