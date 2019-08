UEFA - Champions League ed Europa League, le competizioni in diretta!

La Union of European Football Associations (in italiano: Unione delle associazioni calcistiche europee, meglio nota con l'acronimo di UEFA, è l'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo con sede a Nyon in Svizzera. Fondata nel 1954, è una delle sei confederazioni continentali affiliate alla FIFA, il presidente della UEFA è Aleksander Äeferin. La UEFA rappresenta tutte le federazioni calcistiche d'Europa più quelle di Russia, Turchia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Cipro, Israele e Kazakistan.

Risultati Champions League Quarti di Finale | RITORNO

Martedì 16 aprile 2019 ore 21.00

Juventus-Ajax 1-2 (Ronaldo 28', von de Beek 34', de Ligt 67') - Risultato complessivo 2-3

Barcellona-Manchester United 3-0 (Messi 16', 20', Coutinho 61') - Risultato complessivo: 4-0

Mercoledì 17 aprile 2019 ore 21.00

Manchester City-Tottenham 4-3 (4' e 21' Sterling, 8' e 9' Son, 11' Bernardo Silva, 59' Aguero, 73' Llorente) - Risultato complessivo 4-4

Porto-Liverpool 1-4 (26' Mané, 65' Salah, 69' Militao, 77' Firmino, 84' Van Dijks) - Risultato complessivo 1-6

Diretta - Champions League Quarti di Finale | ANDATA

Martedì 9 aprile 2019 ore 21.00

Liverpool-Porto 2-0 (5' Keita, 27' Firmino)

Tottenham-Manchester City 1-0 (79' Son)

Mercoledì 10 aprile 2019 ore 21.00

Ajax-Juventus 1-1 (45' C. Ronaldo, 46' Neres)

Manchester United- Barcellona 0-1 (12' aut. Shaw)

DIRETTA - Champions League Ottavi di Finale

Martedì 12 febbraio 2019 ore 21.00

Manchester United - Psg (Andata 0-2) - Ritorno (3-1) - Passa il turno il Manchester United

ROMA - PORTO (Andata 2-1) - Ritorno (1-3) - Passa il turno il Porto

Mercoledì 13 febbraio ore 21.00

Ajax - Real Madrid (Andata 1-2) - Ritorno (4-1) - Passa il turno l'Ajax

Tottenham - Borussia Dortmund (Andata 3-0) - Ritorno (1-0) - Passa il turno il Tottenham

Martedì 19 febbraio ore 21.00

Liverpool-Bayern Monaco (Andata 0-0) - Ritorno (3-1) - Passa il turno il Liverpool

Lione - Barcellona (Andata 0-0) - Ritorno (1-5) - Passa il turno il Barcellona

Giovedì 20 febbraio ore 21.00

ATLETICO MADRID - JUVENTUS (Andata 2-0) - Ritorno (0-3) - Passa il turno la Juventus

Schalke 04 - Manchester City (Andata 2-3) - Ritorno (0-7) - Passa il turno il Manchester City

Risultati Europa League Quarti di Finale 2019 Andata e Ritorno

Giovedì 11 -18 aprile 2019 ore 21:00

Arsenal-Napoli (Andata 2-0: 14' Ramsey, 24' Torreira) - (Ritorno 1-0: 36' Lacazette)

Villarreal-Valencia (Andata 1-3: 6' rig. Guedes, 36' rig. Cazorla, 91' Wass, 93' Guedes) - (Ritorno 0-2: 13' Latorre, 54' Parejo)

Benfica-Eintracht Francoforte (Andata 4-2: 20' Joao Felix, 40' Jovic, 43' Joao Felix, 50' Dias, 54' Joao Felix, 72' Paciencia) - (Ritorno 0-2: 37' Kostic, 67' Rode)

Slavia Praga-Chelsea (Andata 0-1: 86' Alonso) - (Ritorno 3-4: 5' Pedro, 10' aut. Deli, 17' Giroud, 26' Soucek, 27' Pedro, 51' Sevcik, 55' Sevcik)

Europa League, risultati degli ottavi

Di seguito vi proponiamo il prossimo turno di Europa League con tutte le gare in onda su Sky: Ottavi di finale.

Giovedì 7 marzo ore 18:55

Giovedì 7 marzo ore 18:55

Eintracht Francoforte - Inter (Andata 0-0) - Ritorno (1-0) - Passa il turno l'Eintracht Francoforte

Dinamo Zagabria - Benfica (Andata 1-0) - Ritorno (0-1) - Passa il turno il Benfica

Siviglia - Slavia Praga (Andata 2-2) - Ritorno (2-2) - Passa il turno lo Slavia Praga

Rennes - Arsenal (Andata 3-1) - Ritorno (0-3) - Passa il turno l'Arsenal

Zenit - Villarreal (Andata 1-3) - Ritorno (1-2) - Passa il turno il Villarreal

Giovedì 7 marzo ore 21:00

Chelsea - Dinamo Kiev (Andata 3-0) - Ritorno (4-0) - Passa il turno il Chelsea

Napoli - Salisburgo (Andata 3-0) - Ritorno (1-3) - Passa il turno il Napoli

Valencia - Krasnodar (Andata 2-1) - Ritorno (1-1) - Passa il turno il Valencia

LA UEFA

La UEFA organizza nove competizioni ufficiali per nazionali e cinque per club. Dal punto di vista geopolitico la federazione calcistica europea è di gran lunga la più influente e ricca. In pratica tutti i migliori calciatori del mondo giocano nelle varie serie calcistiche europee, anche per via dei migliori stipendi assicurati dai vari club continentali, soprattutto inglesi, tedeschi, italiani e spagnoli. Ai Mondiali di Russia 2018 l'UEFA ha raggiunto la quota massima di 14 nazionali sulle 32 ammesse alla fase finale.

UEFA, Le origini

La UEFA nacque il 15 giugno 1954 a Basilea, Svizzera, per iniziativa delle federazioni calcistiche francese, belga e italiana. La sede fu Parigi fino al 1959, anno in cui la UEFA si spostò a Berna. Il primo segretario generale fu Henri Delaunay, inventore del Campionato europeo per nazioni. Dal 1995 l'UEFA ha sede sempre in Svizzera, ma a Nyon. All'inizio la UEFA raggruppava 25 federazioni; oggi sono 55.

In quanto rappresentante delle federazioni europee, la UEFA ha avuto parecchie frizioni con gli organi di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze dell'Unione avverse alla UEFA più eclatanti sono state quelle sui diritti televisivi e soprattutto quella sui trasferimenti dei calciatori (la famosa sentenza Bosman), che ha costretto l'organizzazione a riformulare alcune regole per poter essere in linea con le nuove direttive europee in tema di libera circolazione. L'attuale segretario generale ad interim della UEFA è il greco Theodore Theodoridis, in sostituzione dell'italo-svizzero Gianni Infantino, eletto nel 2016 presidente della FIFA. L'attuale presidente, dal 14 settembre 2016, è lo sloveno Aleksander Äeferin, che, dopo la breve presidenza ad interim dello spagnolo Ángel María Villar, sostituisce l'ex stella del calcio francese Michel Platini, sospeso dall'incarico in seguito alla squalifica del Comitato etico della FIFA.

UEFA, competizioni per Nazionali

Queste sono le competizioni della UEFA per Nazioni:

Campionato Europeo di calcio : la cui prima edizione si svolse nel biennio 1958/60 . L'Italia ha vinto soltanto una volta , nell'edizione del 1968 .

: la cui prima edizione si svolse nel biennio . ha vinto soltanto , nell'edizione del . UEFA Nations League : la prima edizione si svolgerà nel biennio 2018-19 .

: la prima edizione si svolgerà nel biennio . Campionato Europeo di calcio Under-21 : si è disputato la prima volta nel 1978 , vinto dalla Jugoslavia . Dal 1972 al 1976 , il campionato era riservato ai giocatori delle nazionali Under-23 . L'Italia ha vinto ben 5 volte questo campionato . L'ultima edizione (Campionato europeo di calcio Under-21 2017) è stata vinta dalla Germania .

: si è disputato la prima volta nel , vinto dalla . , il campionato era riservato ai giocatori delle . . L'ultima edizione (Campionato europeo di calcio Under-21 2017) è stata vinta dalla . Campionato Europeo di calcio Under-19 : si è disputato la prima volta nel 1974-1975 , vinto dall'Inghilterra . L'Italia ha vinto questo campionato cinque volte . L'ultima edizione è stata vinta dalla Portogallo .

: si è disputato la prima volta nel , vinto . ha vinto questo campionato . L'ultima edizione è stata vinta dalla . Campionato Europeo di calcio Under-17 : prima edizione nel 1982 , vinto dall'Italia , che si ripeté nella stagione 1987 , ma fu anche l'ultima . I detentori della coppa sono i Paesi Bassi .

: prima edizione nel , vinto , che si ripeté nella stagione , ma fu anche . I detentori della coppa sono i . Campionato Europeo di calcio femminile;

Campionato europeo di calcio femminile Under-19;

Campionato europeo di calcio femminile Under-17;

Campionato europeo di calcio a 5: disputatosi per la prima volta nel 1996 in Spagna, ha visto una forte supremazia della Spagna che ha vinto sei edizioni su otto, compresa l'edizione 2012 in Croazia. L'Italia ha vinto questo campionato due volte nel 2003 e nel 2014.

UEFA, competizioni per club

UEFA Champions League;

UEFA Europa League;

UEL 2;

Supercoppa UEFA;

UEFA Youth League , riservata alle formazioni Under 19 delle squadre partecipanti alla fase a gironi della Champions League e alle formazioni Primavera vincitrici dei rispettivi campionati nazionali;

, riservata alle formazioni delle squadre partecipanti alla fase a gironi della e alle formazioni vincitrici dei rispettivi campionati nazionali; Coppa UEFA (calcio a 5), riservata alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali di calcio a 5;

(calcio a 5), riservata alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali di calcio a 5; UEFA Women's Champions League (dal 2009/2010 sostituisce la UEFA Women's Cup).

UEFA, i presidenti

UEFA, i segretari generali