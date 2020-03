ULTIM'ORA - Il Ministro della Sanità spagnola raccomanda di giocare a porte chiuse contro le italiane: a rischio Barcellona-Napoli [FOTO]

Salvador Illa, Ministro della Sanità spagnola, è intervenuto in conferenza stampa per riferire le ultime circa il Coronavirus in Spagna e su quali misure siano state prese negli ultimi giorni. Sono stati confermati i 153 casi di contagio. Per quanto riguarda l'ambito calcistico, ha raccomandato di giocare a porte chiuse tutte le partite previste contro squadre italiane che sono presenti nelle zone a rischio. Nell'elenco dei match in programma, potrebbe finire anche Barcellona-Napoli di Champions League, prevista il 18 marzo al Camp Nou. Già annunciate le porte chiuse per Atalanta-Valencia. Queste le sue dichiarazioni a tal proposito:

“Per quegli eventi sportivi in cui è prevista un'alta presenza di tifosi provenienti dalle aree a rischio la raccomandazione è che si giochino a porte chiuse. Queste competizioni si terranno, ma a porte chiuse".

Clicca sul file in allegato