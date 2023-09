Napoli Real Madrid, biglietti a ruba: ecco gli ultimi posti disponibili | FOTO

Biglietti Napoli Real Madrid: è cominciata oggi la seconda fase di vendita dei tagliandi per il match di UEFA Champions League in programma allo stadio Diego Armando Maradona per il prossimo 3 ottobre 2023. Dopo una prima fase di vendita in cui i biglietti sono stati riservati ai possessori di abbonamento, adesso la vendita è accessibile a tutti i titolari di Fidelity Card SSC Napoli.

Biglietti Napoli Real Madrid

Biglietti Napoli Real Madrid

I biglietti però stanno andando letteralmente a ruba e sono ormai disponibili solo gli ultimi posti su TicketOne. Ecco quali biglietti sono rimasti per Napoli Real Madrid: