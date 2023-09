"È stata una partita complicata perché quando perdi una persona a cui tieni, il resto conta meno. Grazie per tutto quello che hai fatto, resterà per sempre il ricordo di una persona splendida. Riposa in pace super pazzo Dino. So che da lassù avremo un angelo che tiferà per sempre Napoli ???". Questo la dedica emozionante di Matteo Politano per il suocero scomparso stanotte all'età di 60 anni post Braga-Napoli 1-2.