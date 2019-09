Eurorivali - Il Salisburgo vince 7-2, vittoria anche per il Liverpool. Sconfitta per il Genk

Questi i risultati, nei rispettivi campionati, delle avversarie del Napoli nel Gruppo E di Champions League.

Inghilterra: Il Liverpool ha battuto il Newcastle in casa per 3-1 (doppietta di Mane, gol di Salah).

I Reds comandano la Premier League a punteggio pieno dopo 5 giornate.

Belgio: Il Genk ha perso contro lo Sporting Charleroi per 2-1 in trasferta (gol di Onuachu) . Il Genk è settimo nella First Division belga con 10 punti dopo 7 giornate.

Austria: Il Salisburgo ha battuto l'Hartberg per 7-2 (gol di Ramalho, Okugawa, doppietta di Daka e tripletta di Haland). Il Salisburgo è al primo posto della Bundesliga austriaca a punteggio pieno dopo 7 gare.